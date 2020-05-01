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Son dakika: A Haber Sancaktepe'de yapılan salgın hastanesinde! 20 gün sonra hizmette |Video

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01.05.2020
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla yapımına başlanan Sancaktepe Salgın hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. A Haber ekibi 10 gün sonra hizmete hazır olacak hastanenin inşaatındaki çalışmaları görüntüledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla yapımına başlanan Sancaktepe Salgın hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. A Haber ekibi 10 gün sonra hizmete hazır olacak hastanenin inşaatındaki çalışmaları görüntüledi.

1008 YATAK KAPASİTELİ

Her biri 184 bin metrekare alana kurulan hastaneler, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008'er adet yatak kapasiteli olan merkezlerde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Her iki sağlık merkezi de tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Son dakika: A Haber Atatürk Havalimanına yapılan salgın hastanesinde... |Video SON DAKİKA: A HABER ATATÜRK HAVALİMANI'NA YAPILAN SALGIN HASTANESİNDE... |VİDEO

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