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Son dakika: 6-7 Ekim olaylarının 6. yıl dönümü! Neler yaşandı? A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... 6-7 Ekim 2014’te terör örgütü PKK / YPG yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden tam 6 yıl geçti peki o günlerde neler yaşandı? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detaylar aktardı. Erdemliler Hareketi Derneği Başkanı Atilla Kaymaz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK / YPG yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden tam 6 yıl geçti peki o günlerde neler yaşandı? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detaylar aktardı. Erdemliler Hareketi Derneği Başkanı Atilla Kaymaz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.