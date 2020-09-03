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Son dakika: 5 il için kritik uyarı | 3 Eylül Perşembe gününe ait günlük koronavirüs verileri açıklandı

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Giriş: 03.09.2020 19:45
Güncelleme:03.09.2020 19:45
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 3 Eylül Perşembe gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işe 5 ildeki pnomoni (zatürre) oranlarını açıklayıp uyardı. Bakan Koca mesajında "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı. İşte 3 Eylül Perşembe gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri ve dünyada son durum...

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 49 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 511'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 49 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 511'e yükseldi. Bugün toplam 110 bin 225 test yapılırken, bin 642 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 274 bin 943 oldu. Bugün iyileşen bin 211 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 248 bin 87'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 41 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: yüzde 4.7, İstanbul: yüzde 4.61, Konya: yüzde 8.78, Kayseri: yüzde 6.49, Diyarbakır: yüzde 8,37. Güç tedbirde" ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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