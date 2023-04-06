Siyasi partilerde liste telaşı! Adaylık başvurusu yapanlar heyecanla listeleri bekliyor

Tüm partilerde liste telaşı yaşanıyor. AK Parti'de milletvekili aday listeleri için Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki komisyon detaylı bir çalışma yürütüyor. Millet İttifakı’nda da ortak liste için komisyonlar çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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