Siyasi partilerde bayramlaşma günü: AK Parti 14 parti ile görüşüyor

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma trafiği başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen program kapsamında, iktidar partisi heyeti 14 farklı siyasi parti ile bayramlaşacak. CHP'nin yer almadığı programın ilk konuğu ise Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu. Görüşmelerde Orta Doğu'daki kriz, İsrail'in soykırıma varan saldırıları, Türkiye'nin 'güvenli liman' konumu ve 'Terörsüz Türkiye' hedefleri masaya yatırıldı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nden siyasetteki son gelişmeleri ve masadaki önemli mesajları aktardı.