CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kedinin midesindeki vantuz dört yıl sonra fark edildi

Zonguldak’ta, 5 yaşındaki kedinin 4 yıldır geçmeyen kusma şikayetiyle götürüldüğü veterinerde çekilen tomografisinde midesinde dolap veya camlara yapıştırılan vantuzlardan olduğu tespit edildi. Kedinin midesindeki vantuzu endoskopi yöntemiyle çıkaran Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, “5 yaşında, 1 yaşından beri kusuyor. Yavruyken yemiş. Kedi sahipleri için de en önemli kısım bu, yerde toka, ip bu şekilde vantuz bulundurmamaları gerekiyor. Kedi yiyebiliyor dedi.

Gündemden Videolar

