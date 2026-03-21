Kedinin midesindeki vantuz dört yıl sonra fark edildi

Zonguldak’ta, 5 yaşındaki kedinin 4 yıldır geçmeyen kusma şikayetiyle götürüldüğü veterinerde çekilen tomografisinde midesinde dolap veya camlara yapıştırılan vantuzlardan olduğu tespit edildi. Kedinin midesindeki vantuzu endoskopi yöntemiyle çıkaran Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, “5 yaşında, 1 yaşından beri kusuyor. Yavruyken yemiş. Kedi sahipleri için de en önemli kısım bu, yerde toka, ip bu şekilde vantuz bulundurmamaları gerekiyor. Kedi yiyebiliyor dedi.