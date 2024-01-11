Şivlilik Çocuk Bayramı başladı! Dilekler tutuldu, fenerler gökyüzüne uğurlandı

Konya'da Türkiye'nin en kapsamlı çocuk etkinliği Şivlilik Çocuk Bayramı başladı. Üç ayların gelişini müjdeleyen gelenek, kentte bayram gibi kutlanıyor. Böylelikle Regaip Gecesi’nin sabahında çocuklar kapı kapı dolaşarak şekerleme toplayacak.

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