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Şivlilik Çocuk Bayramı başladı! Dilekler tutuldu, fenerler gökyüzüne uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 15:39
Konya'da Türkiye'nin en kapsamlı çocuk etkinliği Şivlilik Çocuk Bayramı başladı. Üç ayların gelişini müjdeleyen gelenek, kentte bayram gibi kutlanıyor. Böylelikle Regaip Gecesi’nin sabahında çocuklar kapı kapı dolaşarak şekerleme toplayacak.
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