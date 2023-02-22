22 Şubat 2023, Çarşamba
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Sismik izolatör depremde sigorta işlevi görüyor! İşte maliyeti...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede binlerce can kaybı yaşanırken çok sayıda binada da ağır yıkımlar yaşandı. A Haber ekipleri deprem anında binalarda adeta sigorta görevi gören izolatörlerin üretim merkezini görüntüledi. Uzmanlar izolatörlere ilişkin "6.9 şiddetindeki bir depremi 3.1 olarak hissedilecek kadar azaltıyor" ifadelerini kullanırken bu sistemin maliyeti de belli oldu. Peki sismik izolatör nedir? Depremde izolatör nasıl çalışır? İzolatörün maliyeti ne kadar? İşte detaylar...