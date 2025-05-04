04 Mayıs 2025, Pazar
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Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası Özgür Özel’e fiziki saldırı! Arkasında kim var?
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erandaç, “Doğrudan doğruya planlanmış arkasındaki karanlık odaların bulunduğu istihbarat örgütlerinin bulunduğu, MOSSAD vardır bunun arkasında CIA vardır bunun arkasında Avrupa istihbarat örgütleri vardır. Terörsüz Türkiye istemiyorlar.” dedi.