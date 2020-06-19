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Sınır hattında sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezinde...|Video

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Giriş: 19.06.2020 14:28
Güncelleme:19.06.2020 14:28
Sıcak gelişme... Komandolar Kuzey Irak'ta terör inlerini darmadağın ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine gitti. A Haber muhabiri sınır hattında yaşanan son durumun detaylarını canlı yayında aktardı.

Sıcak gelişme... Komandolar Kuzey Irak'ta terör inlerini darmadağın ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine gitti. A Haber muhabiri sınır hattında yaşanan son durumun detaylarını canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezinde başarıyla süren harekatı takip ediyor.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na ulaştı.

Buradan askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Akar ve komuta kademesi, daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nın sevk ve idare edildiği harekat merkezine geçti.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birlikleri, Haftanin'de teröristlere ait hedefleri imha ediyor.

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