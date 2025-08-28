Sındırgı’da depremde cami ve minareler ağır hasar aldı

28 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 28.08.2025 20:42
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde çok sayıda cami, minare ve lojmanın ağır hasar gördüğü belirlendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kertil, Alakır Elmaalanı, İbiller, Gölcük ve Mandra mahallelerindeki camiler ağır hasarlı olarak tespit edildi.
