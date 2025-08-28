Sındırgı’da depremde cami ve minareler ağır hasar aldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde çok sayıda cami, minare ve lojmanın ağır hasar gördüğü belirlendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kertil, Alakır Elmaalanı, İbiller, Gölcük ve Mandra mahallelerindeki camiler ağır hasarlı olarak tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN