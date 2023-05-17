17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Sinan Oğan kimi destekleyecek?
14 Mayıs seçimlerinde sandığın sürprizi Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu. İkinci turda kimi destekleyeceği merak edilirken, "İkinci turu belirleyen Kandil değil Türk milliyetçisi olacak" diyerek bir anlamda Cumhur İttifakı'ndan yana sinyal verdi. Destek için 5 şartını açıklayan Oğan için, hükümet kanadından da açıklamalar peş peşe geldi.