Sinan Oğan kimi destekleyecek?

14 Mayıs seçimlerinde sandığın sürprizi Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu. İkinci turda kimi destekleyeceği merak edilirken, "İkinci turu belirleyen Kandil değil Türk milliyetçisi olacak" diyerek bir anlamda Cumhur İttifakı'ndan yana sinyal verdi. Destek için 5 şartını açıklayan Oğan için, hükümet kanadından da açıklamalar peş peşe geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN