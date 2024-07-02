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Sinan Ateş davasında ikinci duruşma! Serdar Öktem’in savunması sırasında salonda gerginlik yaşandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 18:04
Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 sanığın yargılandığı davada 2. Duruşma tamamlandı. Davadaki ikinci günün notları, A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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