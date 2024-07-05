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Sinan Ateş davasında 5. gün! Dünkü duruşmada Ateş'in annesi, eşi ve kız kardeşleri konuştu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 05.07.2024 09:39
Sinan Ateş davasında bugün 5. gün. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda dün Sinan Ateş'in annesi, eşi ve iki kız kardeşi müşteki sıfatıyla konuştu. Neler söylediler? Davada bugün neler olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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