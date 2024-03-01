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Sinan Akçıl’dan Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum’a seçim şarkısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 09:24
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bağcılar'da gençlerle bir araya gelen Murat Kurum iş kuracak gençlere 100 bin TL sermaye desteğini açıkladı. Kurum, İstanbul'da ekmek fiyatlarını düşüreceklerini söyledi. Kurum'un programı bunlarla sınırlı değildi. Programda Kurum'a eşlik eden sanatçı Sinan Akçıl, desteğini açıklayarak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.
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