17 Şubat 2024, Cumartesi
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Sıcaklar hamsiyi kaçırdı! Karadeniz hamsisi tükenmek üzere
Balık deyince ilk akla gelenlerden biri, hiç kuşkusuz hamsi. Ancak sevenleri bu sene fiyatından şikayetçi. Balıkçılar da hamsinin azlığından. Peki, "hamsi neden azaldı?" diye bakıldığında en büyük neden olarak karşımıza "deniz suyunun soğumaması" çıkıyor. İşin korkutucu boyutu ise işte bu noktadan sonra başlıyor.