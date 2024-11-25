Seri katil Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi öldürdü anne babasını öldürmeye böyle geldi

İstanbul'da 3 ayrı ilçede 7 kişiyi öldürüp canına kıyan katil zanlısı Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Aladağ'ın anne babasını öldürdüğü evden çıkıp diğer cinayetleri işlemeye gittiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Aladağ'ın kapişonlu bir montla eve girdiği ve aynı şekilde hızlı adımlarla evden çıktığı görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN