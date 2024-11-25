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Seri katil Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi öldürdü anne babasını öldürmeye böyle geldi

Seri katil Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi öldürdü anne babasını öldürmeye böyle geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.11.2024 23:36
İstanbul'da 3 ayrı ilçede 7 kişiyi öldürüp canına kıyan katil zanlısı Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Aladağ'ın anne babasını öldürdüğü evden çıkıp diğer cinayetleri işlemeye gittiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Aladağ'ın kapişonlu bir montla eve girdiği ve aynı şekilde hızlı adımlarla evden çıktığı görülüyor.
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