Serdar Öktem cinayetinde suç örgütü hesaplaşması
Serdar Öktem cinayetinde suç örgütü hesaplaşması

Giriş: 10.10.2025 09:06
Avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltına alınan zanlıların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Gözaltındaki isimler ifadelerinde ne anlattı? Notları A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.
