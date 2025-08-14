14 Ağustos 2025, Perşembe

Sembol şarkılar Başkan Erdoğan için çaldı
Sembol şarkılar Başkan Erdoğan için çaldı

Sembol şarkılar Başkan Erdoğan için çaldı

Giriş: 14.08.2025 19:35
AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gittiği şehirlerde usta sanatçıların unutulmaz şarkılarıyla karşılandı. Antalya’da AK Parti İl Teşkilatı, Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Adana’da yine Gürses’in eseri, salonda coşkuyla yankılandı. Samsun’da Orhan Gencebay’ın “Mevsim Bahar Olunca” şarkısı çalındı. Şanlıurfa’da İbrahim Tatlıses, “Haydi Söyle”yi Erdoğan için seslendirdi, on binler eşlik etti. İstanbul buluşmasında Kıraç’ın “Endamın Yeter” şarkısıyla görsel şölen yaşandı. Diyarbakır’da Murat Göğebakan’ın “Vurgunum” eseri salona duygusal anlar yaşattı. Ordu kongresinde ise Ferdi Tayfur’un “İçim Yanar” şarkısıyla kürsüye çıkan Erdoğan, salondaki hüzne ortak oldu. Daha önce İstanbul’da Kayahan’ın “Bir Aşk Hikayesi” ile karşılanan Erdoğan, bu kez üniversite buluşmasında Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı’nın “Şarttır” performansına eşlik etti. Programda Cengiz Kurtoğlu’nun “Duyanlara Duymayanlara” şarkısıyla salon coşkusu zirveye çıktı.
