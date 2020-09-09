09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Akıncı TİHA sahne alacak

Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Akıncı TİHA sahne alacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2020 22:34
Güncelleme:09.09.2020 22:38
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Akıncı TİHA ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın tasarım onayının alındığını açıkladı.

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı. Artık göreve bir adım daha yakın...Semalarımızda Hür ve Özgür!" ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA SAVAŞ UÇAKLARININ YÜKÜNÜ ALACAK

AKINCI TİHA savaş uçaklarının yükünü alacakABONE OLYerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, savaş uçaklarının yükünü almaya hazırlanıyor. AKINCI TİHA, faydalı yük operatörünün insan gözüyle dahi tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebilecek.

1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip

Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 5,5 ton kalkış ağırlığına ve 1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Taarruzi İnsansız Hava Aracı sistemi olarak dikkat çekiyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, 2x220 HP, 2x450 HP ve 2x750 HP güce sahip üç farklı motor opsiyonuyla görev yapabilecek.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Akıncı TİHA sahne alacak
Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Akıncı TİHA sahne alacak
SOLOTÜRK, İzmir’in kurtuluşu şerefine uçtu! MSB o anları paylaştı
SOLOTÜRK, İzmir’in kurtuluşu şerefine uçtu! MSB o anları paylaştı
Türk silahları Yunan spikerin ağzını açık bıraktı: Aklımıza gelmezdi
Türk silahları Yunan spikerin ağzını açık bıraktı: Aklımıza gelmezdi
Son dakika: MİT mensupları ifşa davasında karar verildi
Son dakika: MİT mensupları ifşa davasında karar verildi
Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti
Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti
9 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
9 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı!
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı!
Saraçoğlu koronaya savaş açan besinleri açıkladı
Saraçoğlu koronaya savaş açan besinleri açıkladı
Terör örgütlerine ağır darbe
Terör örgütlerine ağır darbe
Bir aile daha evladına kavuştu
Bir aile daha evladına kavuştu
İdlib komutanı birliğinin başında şehit oldu
İdlib komutanı birliğinin başında şehit oldu
Mütercimler hakkında soruşturma
Mütercimler hakkında soruşturma
Daha Fazla Video Göster