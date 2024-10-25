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Selçuk Bayraktar A Haber’e konuştu: Son nefese kadar çalışmaya devam

Selçuk Bayraktar A Haber’e konuştu: Son nefese kadar çalışmaya devam

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 16:17
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar SAHA EXPO 2024’te A Haber özel açıklamalarda bulundu. TUSAŞ’daki hain saldırıyı değerlendiren Selçuk Bayraktar son nefese kadar tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Selçuk Bayraktar'ın öne çıkan sözleri:

"Milletimizin başı sağ olsun. TUSAŞ standının önündeyiz. Dün de saldırıda yaralanan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin cenazesine katıldık ve onların aileleri ile bir araya geldik. Elbette onlar ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda çalışırken şehit düştüler.

KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM

Onları şehit edenler Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayiye kavuşmasına engellemek isteyen mihraklar ve terör örgütüdür. Biz saldırıdan sonra mesai başlayan TUSAŞ'taki kardeşlerimiz gibi kararlılıkla çalışmaya üretmeye devam edeceğiz.

GÖK VATAN İÇİN TAM MESAİ

Allah bize nefes verdiği sürece tam bağımsızlık yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye inanılmaz bir yol aldı dünyanın en büyük insansız hava üreticisi oldu. Şu anda tüm pazarın yüzde 65'ine sahip. Dünyada SİHA'lar ilk savaşı kazanan unvana sahip. Biz bu alandaki liderliğimizi korumak üzere hem gök vatandaki bağımsızlığımızı korumak adına çalışmaya devam edeceğiz. Bizler tam bağımsızlık yolunda çalışmaya devam edeceğiz."

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