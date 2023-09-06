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Sel kapanları ne işe yarıyor? DSİ'nin yapmış olduğu sel kapanları felaketleri nasıl önledi?

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 11:07
Marmaris'te Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu sel kapanları felaketleri nasıl önledi? Sel kapanları ne işe yarıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan yüklenici firma yöneticisi Ünal Şahin anlattı.
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