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Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a veda

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 16:44
Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
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