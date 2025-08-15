Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu! Babasının izinden gitti asker oldu...

15 Ağustos 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 19:04
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi’nden mezun oldu. MSÜ’nün düzenlediği törenle Elif Nur Halisdemir teğmen rütbesine kavuştu. Babasının izinden giden genç teğmen, askerlik mesleğine adım attı. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, mezuniyet haberini kamuoyuna duyurdu.
