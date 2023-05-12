Şehit Mücahit Sınırtepe daha 2 aylık evliydi

Mücahit Sınırtepe, 10 Eylül 2021'de İdlib'de şehit olmuştu. Daha iki aylık evliydi. Şehidin annesinin ve eşinin gözyaşları dinmiyor. Annesi Suzan Sınırtepe'nin yüreğindeki yara, 7'li koalisyonun HDP ortaklığıyla daha da kanadı. Şehit annesi, "Vatan hainlerine hakkımı helal etmiyorum, iki cihanda da elim yakalarında" dedi.

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