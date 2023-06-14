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Şehit Fetih Sekin'in kanı yerde kalmadı! MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon

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Giriş: 14.06.2023 10:18
MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
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