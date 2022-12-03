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Şehit Ecrin’in adı okulunda yaşayacak! Patlama baba ve kızını hayattan kopardı

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Giriş: 03.12.2022 13:39
Ecrin Meydan, daha dokuz yaşındaydı. İstanbul'daki bombalı terör saldırısında babasıyla birlikte şehit oldu. Şehit kızın ismi okuduğu okulda yaşayacak. Şehit kızın annesi Mevlüdiye Meydan da o okulda eğitim görmüştü.
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