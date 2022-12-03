Şehit Ecrin’in adı okulunda yaşayacak! Patlama baba ve kızını hayattan kopardı

Ecrin Meydan, daha dokuz yaşındaydı. İstanbul'daki bombalı terör saldırısında babasıyla birlikte şehit oldu. Şehit kızın ismi okuduğu okulda yaşayacak. Şehit kızın annesi Mevlüdiye Meydan da o okulda eğitim görmüştü.

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