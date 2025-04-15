15 Nisan 2025, Salı
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Şehit bordo bereli Nurettin Tokyürek’in yürek yakan mesajı
3 yıl sonra aziz naaşına ulaşılan Pençe Kilit şehidi piyade uzman çavuş Nurettin Tokyürek, baba ocağında toprağa verildi. Son yolculuğunda hemşerileri şehidi yalnız bırakmadı. Şehidin 29 yaşındaki Tokyürek, operasyondan önce kardeşiyle yaptığı son konuşmada, "Şehit olursam bizim köyde güzel bir yere defnedin." demişti.