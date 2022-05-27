27 Mayıs 2022, Cuma
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Şehir hastalıkları neler? Şehir hayatı hangi hastalıkları tetikliyor?
Şehir hayatı hastalık çeşitliliğini ve riskini artırıyor. Peki şehir hastalıkları neler? Büyük kentlerde ve köyde yaşayan insanlar hayatlarından ne kadar memnun? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan uzman klinik psikolog Ömer Bayar değerlendirdi.