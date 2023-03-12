Seçim günü uygulanacak yasaklar

Yüksek Seçim Kurulu'nun 36 siyasi partinin seçime girme yeterliliğine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gazetede, seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasaklar da yer aldı. Peki o kararlar neler?

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