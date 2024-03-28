28 Mart 2024, Perşembe
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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Telefon yeniden incelenecek
Seçil Erzan ile ilgili milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Yüksek karlı gizli fon" davasına ilişkin savcılığa yeni yazı gönderdi. BDDK, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın banka çalışanlarıyla yaptığı yazışma ve tape kayıtlarını yeniden inceleyecek.