27 Şubat 2024, Salı
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Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı! Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: İntihar ve kaçmanın yollarını aramış
İçlerinde eski futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın da olduğu ünlü isimleri "özel fon" vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan'a dair davada 200 sayfalık bilirkişi raporu ortaya çıktı. Erzan'a ait 117 bin 334 mesajı ve çok sayıda fotoğraf incelenirken, Erzan'ın farklı tarihlerde yaptığı arama geçmişinde intihar ve kaçmanın yollarını aradığı görüldü.