Şebnem Bursalı: Erdoğan’ın kadınlar için yaptıklarını görmezden gelmek çok büyük haksızlık olur

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Başkan Erdoğan’ın kadına şiddet konusuyla ilgili verdiği mücadeleye dikkat çekerek, ‘‘Yaptıklarını görmezden gelmek çok büyük haksızlık olur.’’ İfadelerini kullandı.

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu cansa bir bile çok fazla. Burada aslolan, hedeflenen ve tabii ki gönüllerden geçen hiçbir can kaybının olmamasıdır. Bu anlamda kadına şiddet ve cinayetlerle ilgili samimiyet sorgulamasını konuyu tartışmayı öyle bir noktaya getirmeye çalışıyorlar ki; sanki İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığı an itibariyle Türkiye'de öyle bir boşluk meydana geldi ki kanunlar, yasalar, yönetmelikler, kolluk güçleri vs. 'kadınlar savunmasız kaldığı' iddiasında bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 19 yıldır görevde bulunduğu sürede öncelikle verdiği mesajlar ve sadece mesaj düzeyinde değil yapılan, çıkarılan bütün yasalar ve yönetmeliklerle beraber 'kadına şiddet'le ya da kadının aslında daha da öte hem toplumda hem de aile içinde güçlendirilmesiyle ilgili yaptıklarını görmezden gelmek gerçekten çok büyük haksızlık olur.