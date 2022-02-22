Savaş kapıda mı? Putin'den 3 kritik hamle... ABD hangi jeopolitik oyunu oynuyor? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ayrıklı bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı. Peki Putin'in bundan sonraki planı ne? Türkiye, Ukrayna – Rusya krizinin neresinde? Kriz savaşa dönüşür mü? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber'de konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Enerji jeopolitiğiyle ilgili bir denklemin gelişmekte olduğunu görüyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN