26 Nisan 2023, Çarşamba
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SAS Komandolarından nefes kesen mayın eğitimi
Görevlerini soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiren Sualtı Savunma (SAS) komandoları helikopter destekli denizde mayını zararsız hale getirme eğitimi gerçekleştirdi. Farklı harekat şartlarında her türlü el yapımı patlayıcı ve mühimmatı zararsız hale getirme konusunda uzman olan SAS komandoları kabiliyetleriyle dikkat çekti. Denizde sürüklenen mayına müdahale eden komandolar, mayının üzerine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrollü bir şekilde imha edilerek zararsız hale getirilmesini sağladı. Nefes kesen eğitim havadan görüntülendi.