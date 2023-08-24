Şarkıcı Kibariye'den Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'a: Sizi Yaradana kurban

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programda ünlü şarkıcı Kibariye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sevgi dolu dileklerini iletti ve "Sizi Yaradana kurban olayım" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin 22'nci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Programa Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti önceki dönem ve şu anki milletvekilleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurucuları, gençlik kolları ile kadın kolları üyeleri katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.

Ardından salondakilere AK Parti'nin 22'nci yıl klibi izletildi.

"BİZ ONU ÇOK SEVİYORUZ"

Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu ile birlikte 'Duyanlara Duymayanlara biz onu çok seviyoruz ' şarkısını söyledi.

Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özel çiçek aranjmanı gönderdi.

"SİZİ YARADANA KURBAN OLAYIM"

Programda ünlü şarkıcı Kibariye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sevgi dolu dileklerini iletti ve "Sizi Yaradana kurban olayım" dedi.

"AK PARTİ DAVASINI SAVUNMUŞ KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜRLER"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında "AK Parti olarak bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda 1 kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak yine milletin sinesinden 14 Ağustos 2001 tarihinde doğan AK Partimiz hamdolsun bu sene 22'nci yaşını kutluyor. Partimizin 22'nci gurur yolunda bu vesileyle bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti kademelerinde görev almış, AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti davasını savunmuş kardeşlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.