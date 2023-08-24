Şarkıcı Kibariye'den Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'a: Sizi Yaradana kurban

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programda ünlü şarkıcı Kibariye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sevgi dolu dileklerini iletti ve "Sizi Yaradana kurban olayım" dedi.