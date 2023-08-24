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Şarkıcı Kibariye'den Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'a: Sizi Yaradana kurban

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programda ünlü şarkıcı Kibariye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sevgi dolu dileklerini iletti ve "Sizi Yaradana kurban olayım" dedi.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 20:09
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Şarkıcı Kibariye’den Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’a: Sizi Yaradana kurban

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin 22'nci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

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Şarkıcı Kibariye’den Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’a: Sizi Yaradana kurban

Programa Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti önceki dönem ve şu anki milletvekilleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurucuları, gençlik kolları ile kadın kolları üyeleri katıldı.

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Şarkıcı Kibariye’den Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’a: Sizi Yaradana kurban

Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından salondakilere AK Parti'nin 22'nci yıl klibi izletildi.

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Şarkıcı Kibariye’den Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’a: Sizi Yaradana kurban

Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu ile birlikte 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyledi.

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Şarkıcı Kibariye’den Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’a: Sizi Yaradana kurban

Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özel çiçek aranjmanı gönderdi.