Sarıkamış şehitlerini anma törenleri! Kardan heykeller yapıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı kapsamında şehitleri anma törenleri yapılıyor. Harekatta şehit olan 90 bin şehit anısına kardan heykeller yapıldı. Törenlere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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