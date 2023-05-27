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Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin inşası sürüyor! Yüzde 41 tamamlandı 2024’te hizmete girecek

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 08:51
Şanlıurfa'da gelecek yılın sonunda hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin inşaatında çalışmalar sürüyor. Bin 700 yataklı hastanenin kaba inşaatının yüzde 41'i tamamlandı. Hastane 2024 yılında hizmete girecek.
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