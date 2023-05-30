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Sakarya istikrar ve güveni tercih etti! Başkan Erdoğan sandıktan zaferler çıktı

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 15:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmara Bölgesi’nde en çok oy aldığı kent Sakarya oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce değerlendirdi. Yüce, “Türkiye Yüzyılı’na şahlanarak girdik.” dedi.
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