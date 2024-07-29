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"Sahipsiz hayvanlar" kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 09:57
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelere bugün devam edilecek. Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
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