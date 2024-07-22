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Sahil Güvenlikten insanlık dersi! Yunan sahil güvenliğin ittiği göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlikten insanlık dersi! Yunan sahil güvenliğin ittiği göçmenler kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 11:42
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
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Sahil Güvenlikten insanlık dersi
Sahil Güvenlikten insanlık dersi
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