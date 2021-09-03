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Sahil Güvenlik Kuvvetlerinden nefes kesen kurtarma operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.09.2021 19:48
Sahil Güvenlik Helikopteri sarp kayalıklarda mahsur kalan yamaç paraşütçüsünü nefes kesen bir operasyonla kurtardı. O anlar ise anbean kameraya böyle yansıdı.

03 Eylül 2021 tarihinde Antalya ili Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı esnada düşen ve mahsur kalan şahıs Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından sağ kurtarıldı.

Alanya Kalesi'nin altında karadan ve denizden ulaşım olmayan sarp ve kayalık bölgeye düşen şahıs mahsur kaldığı yerden Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından sağ ve bilinci açık şekilde kurtarılarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmek üzere 112 Acil Sağlık Ambulansına teslim edildi.

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Nefes kesen kurtarma operasyonu anbean kamerada
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