SAHA EXPO’da stantları ziyaret eden İmamoğlu’na vatandaştan tepki: Katilleri makamda ağırlayıp buraya şova geliyorsunuz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti. Bu sırada İmamoğlu beklemediği anda bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. TUSAŞ'taki 5 şehide vurgu yapan vatandaş, "Bunun hesabını kim verecek. Burada geziyor ama askerimiz şehit oldu. Dün Abdullah Zeydan (Van Büyükşehir Belediye Başkanı) ile yan yanaydınız" dedi. İmamoğlu ise "en siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin." skandal şekilde karşılık verdi.

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