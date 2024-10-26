26 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
SAHA EXPO’da stantları ziyaret eden İmamoğlu’na vatandaştan tepki: Katilleri makamda ağırlayıp buraya şova geliyorsunuz

SAHA EXPO’da stantları ziyaret eden İmamoğlu’na vatandaştan tepki: Katilleri makamda ağırlayıp buraya şova geliyorsunuz

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2024 19:31
Güncelleme:26.10.2024 19:34
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti. Bu sırada İmamoğlu beklemediği anda bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. TUSAŞ'taki 5 şehide vurgu yapan vatandaş, "Bunun hesabını kim verecek. Burada geziyor ama askerimiz şehit oldu. Dün Abdullah Zeydan (Van Büyükşehir Belediye Başkanı) ile yan yanaydınız" dedi. İmamoğlu ise "en siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin." skandal şekilde karşılık verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu’na tepki: Katilleri makamda ağırlayıp şova geliyorsunuz!
İmamoğlu'na tepki: Katilleri makamda ağırlayıp şova geliyorsunuz!
Erdoğan’dan birlik ve beraberlik mesajı!
Erdoğan'dan birlik ve beraberlik mesajı!
Başkan Erdoğan’dan depremzede aileye ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret!
Özgür Özel: Barışı getirecek sürecin karşısında olmayız
Özgür Özel: Barışı getirecek sürecin karşısında olmayız
DEM, Bahçeli ve Erdoğan’dan randevu mu isteyecek?
DEM, Bahçeli ve Erdoğan’dan randevu mu isteyecek?
Bahçeli: Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farz!
Bahçeli: Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farz!
MİT 157 terör hedefini imha etti!
MİT 157 terör hedefini imha etti!
Oy yoksa hizmet de yok diyorlardı
"Oy yoksa hizmet de yok diyorlardı"
İntikam TUSAŞ’ın ürettiği ANKA SİHA ile alındı
İntikam TUSAŞ'ın ürettiği ANKA SİHA ile alındı
Terörist başı Gülen Hristiyan gibi gömüldü
Terörist başı Gülen Hristiyan gibi gömüldü
Tüm aktörlerin sözü kıymetlidir
"Tüm aktörlerin sözü kıymetlidir"
Saldırıların tanığı A Haber’e konuştu
Saldırıların tanığı A Haber’e konuştu
Daha Fazla Video Göster