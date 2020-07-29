Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı için koronavirüs uyarısında bulundu. Bilim Kurulu toplantısı ardından konuşan Bakan Koca, “Kurban Bayramı'nda dikkat etmemiz gereken hususları üç grupta toplayacağız.” dedi. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları.

Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı için vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

1-Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılmalıdır.

2- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

3- Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma yapılmamalıdır.

4- 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalıdır.

5- Kurbanlar belediyenin kesim yerlerinde kesilmelidir.

6- Kurban kesimi en az katılımla yapılmalıdır.

7- Maske, mesafe ve sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.

Bayramın ilk günü Cuma namazına denk gelmektedir. Bayram ve Cuma namazı cemaatla kılınacaktır.

1- Abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalı evde alınmalıdır.

2- Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir, secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür.

3- Maske ve sosyal mesafe kuralı bütün bayram boyunca geçerli kritik kuraldır. Saflarda yan yana gelen iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalı, saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır.

4- Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

5- Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.

6- Bayram sonu gruplaşma meydana gelmemelidir.

Bayram günleri nasıl geçirilmelidir?

1- 65 yaş üstü büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlar lütfen bayram namazına gitmesin.

2- Mezar ziyaretleri arefe ve bayram sonrasında ertelenmelidir.

3- Makbul olan ziyaret yüz yüze değildir, mümkün olduğu kadar bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır.

Yüz yüze gerçekleşecekse ziyaret süresi kısa tutulmalıdır.

4- Kurban yemekleri verilmemelidir.

5- Yoksullara et dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır.

6- Bayram günlerinde bir araya gelmek zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir.

7- Eve ziyaretçi alınmışsa ev havalandırılmalıdır.

8- Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır.

9- El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Bu kuralı terk edersek karşılaştığımız sonuçlar tahmin edilebilir.