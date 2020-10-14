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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Ankara ve İzmir'in verilerini açıkladı

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Giriş: 14.10.2020 20:10
Güncelleme:14.10.2020 20:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara ve İzmir'in veri tablosunu açıkladı. İstanbul'da son 1 ay içinde vaka sayısının arttığını belirten Bakan Koca, Ankara ve İzmir'de ise azalma olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bazı illerin veri tablosunu açıklayan Bakan Koca, "Son duruma baktığımızda İstanbul'da son 1 ay içindeki artış ortalama yüzde 50 oranında. Ankara'da son 1 ayda azalma yüzde 60 kadar oldu. Son üç günde bu azalıştan sonra yüzde 4 gibi bir artışı görüyoruz. Yatışlarda bir değişiklik olmadığını görmüş oluyoruz. Bu azalışla birlikte artışın önümüzdeki günlerde daha yakın tedbirlere uyarak azalmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

İZMİR'DE YÜZDE 50 AZALIŞ GÖRÜLDÜ

İzmir'i değerlendiren Bakan Koca, "İzmir son 1 ay içinde yüzde 50 azalış. Genel seyrin İzmir'de iyi olduğunu ama orada da son günlerdeki kısmi artışla tedbirlerin yoğun şekilde hassasiyetle devrede olması gerektiğini görmüş oluyoruz. Kocaeli'de yüzde 30, Denizli'de yüzde 35, Kahramanmaraş yüzde 40 artış olduğunu son aya göre görmüş oluyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca İstanbul Ankara ve İzmir'in verilerini açıkladı
Bakan Koca İstanbul Ankara ve İzmir'in verilerini açıkladı
Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı
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