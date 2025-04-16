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Sağlık Bakanı: Ana damarda yırtılma var!

Sağlık Bakanı: Ana damarda yırtılma var!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 01:32
İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadeleri kullanıldı.
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Sağlık Bakanı: Ana damarda yırtılma var!
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