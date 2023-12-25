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Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2. pist

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 12:39
Başkan Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pist açılış törenine katılıyor. Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2. pist
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