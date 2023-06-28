Rusya’da Wagner gerilimi! Wagner neden ve nasıl kuruldu? | ANALİZ

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya kısa bir süre de olsa kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saatin ardından anlaşma yoluyla sona erdi. Peki kimdir bu Wagner? Neden ve nasıl kuruldu? Ne oldu da Moskova yönetimine karşı isyan etti? İşte tüm bu soruların yanıt bulduğu analiz haberimiz...

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