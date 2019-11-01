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01.11.2019

Rusya Türkiye ortak devriyesi bugün başlıyor

Rusya ve Türkiye arasında gerçekleşen Soçi mutabakatı sonrasında Suriye'nin kuzeyinde mutabık kalınan bölgelerde ortak devriyeler bugün başlıyor. Peki bu devriyeler nerelerde atılacak? Devriye nasıl gerçekleşecek? Belirlenen bölgedeki YPG'li teröristlerin ellerindeki ağır silahlar teslim alındı mı? Teröristler Türkiye'nin belirlediği güvenli bölgeyi tamamen terk etti mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Barış Pınarı harekatıyla ilgili "Henüz her şey bitmiş değil!" sözleriyle ne anlatmak istedi? Sınır hattında yaşanan son gelişmeleri emekli tümgeneral Güray Alpar A Haber canlı yayınında yorumladı.

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